Landrat Daniel Kurth steht am Patientenmobil, ganz rechts Bürgermeister Uwe Schoknecht. Foto: nd/Andreas Fritsche

Je nachdem, in welchem Ortsteil der Patient wohnt, kann der Weg bis zum Arzt in der Gemeinde Schorfheide bis zu 26 Kilometer lang sein. Noch länger ist es bis zum Werner-Forßmann-Krankenhaus in Eberswalde. Der Bus fährt nur die Haltestellen an, und von dort kann es noch ein beschwerlicher Fußweg bis nach Hause sein. Den schaffen Hochbetagte und Gehbehinderte nicht. Ab 3. Februar gibt es hier das Patientenmobil der Barnimer Busgesellschaft. Der Fahrer holt die Leute an der Haustür ab und bringt sie zu einem vorher vereinbarten Zeitpunkt auch wieder zurück. Fünf Euro kostet eine Strecke. Das ist deutlich billiger als ein Taxi. Es kann aber durchaus ein, dass man im Taxi befördert wird, weil das extra geleaste Fahrzeug zur gewünschten Zeit schon belegt ist. Bei einer verordneten Krankenfahrt könne man das Geld von der Krankenkasse erstattet bekommen, heißt es.

