So, jetzt wird es aber mal Zeit, endlich die Vorsätze fürs neue Jahr einzuhalten! Wie war das? »Ab und zu zum Sport, mäßiger Alkoholkonsum, nicht mehr die Grünen wählen.« Schließlich hat man ja schon die Vorsätze vom letzten Jahr (»Rauchen aufgeben, öfter als bisher den Müll runterbringen, Revolution machen«) nicht eingehalten, also gilt es, sich bitteschön dieses Mal am Riemen zu reißen. Sport muss ja nicht gleich das Schlimmste bedeuten (»Gehe in das Fitness-Center. Begib dich direkt dorthin. Gehe nicht über Los«), man kann auch erst mal mit ein wenig Minigolf zum Feierabend anfangen. Auch ein alkoholfreier Tag wird ja wohl zu machen sein: Muss man eben an dem Tag mit Tabletten und maßvoller Masturbation experimentieren. Der dritte Vorsatz dürfte aber sehr einfach einzuhalten sein, seit man beim Nachrichtengucken die Grünen-Vorsitzenden nicht mehr von den Grinsekaspern, die auf der Fitnessstudio-Werbebroschüre abgebildet sind, unterscheiden kann. tbl