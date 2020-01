Florian von Heintze ist ab sofort neuer Stellvertreter von »Bild«-Chefredakteur Julian Reichelt für die gedruckte Zeitung. Der 59-jährige Journalist folgt damit auf Alexandra Würzbach, die seit November die »Bild am Sonntag« leitet, wie der Medienkonzern Axel Springer in Berlin mitteilte. Heintze ist bereits seit 2004 Mitglied der Chefredaktion bei »Bild«, nun rückt er in die Riege der drei Stellvertreter von Reichelt auf. Von Heintze arbeitet bereits -...