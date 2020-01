Teilnehmer der großen Mahnwache für mehrere Verkehrstote im Dezember 2019 Foto: changing-cities.org

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, schon drängt ein Thema auf die Tagesordnung: der Dauerbrenner Verkehrssicherheit. Denn es gibt bereits den ersten Berliner Verkehrstoten des Jahres 2020 zu beklagen. Am Montag erlag ein 71-Jähriger seinen schweren Kopfverletzungen, die er sich am 2. Januar bei einem Unfall in der Kreuzberger Adalbertstraße zugezogen hatte. Weil ein junger Mann sie angefahren hatte, stürzte die gleichaltrige Begleiterin des Senioren - und brachte auch den nun Verstorbenen zu Fall. Rettungskräfte hatten die beiden Unfallopfer in ein Krankenhaus gebracht, doch die Verletzungen des Mannes hätten sich später als »schwerwiegende Kopfverletzungen« herausgestellt, so die Polizei.

Der Todesfall ist nicht die einzige Schreckensnachricht des noch jungen Jahres in Bezug auf die Verkehrssicherheit: Am Montagabend wurde bei einem anderen Unfall eine Fußgängerin in Lankwitz schwer verletzt. Die 41-Jährige wollte die Gallwi...