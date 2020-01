Immerhin: Heinrich Bedford-Strohm steht fest an der Seite von ehrenamtlichen privaten Hilfsorganisationen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat wiederholt die auch von Politikern betriebene Kriminalisierung der Seenotretter im Mittelmeer angeprangert. Und er hat die Kooperation der EU und also auch Deutschlands mit libyschen Milizen, genannt «Küstenwache», bei der Abschottung gegen Flüchtlinge und Migranten verurteilt. Deshalb und weil er an der Organisation einer Rettungsmission für Flüchtlinge im Mittelmeer beteiligt ist, hat Bedford-Strohm nun auch Morddrohungen erhalten. Die seien «recht konkret» gewesen, sagte er am vergangenen Wochenende in einem Zeitungsinterview, in dem es eigentlich um die Rolle der Internetmedien im gesellschaftlichen Miteinander gegangen war. Der Theologe, der zugleich Bischof der Evangelischen Kirche in Bayern ist, hatte darin angesichts des Trends zur anonymen Hetze Regeln ...