Nach zwölf Terminen entschied ein Gericht in Malta, dass Seenotretter Claus-Peter Reisch doch keine Strafe zahlen muss. Foto: dpa/Johannes Filous

Berlin. Sein Widerspruch hat sich gelohnt: Kapitän Claus-Peter Reisch muss nun doch keine 10 000 Euro Strafe für seinen Einsatz als Seenotretter zahlen. Das Gericht in Valletta, der Hauptstadt Maltas, hat ihm am Dienstag in seinem Kampf gegen eine frühere Verurteilung Recht gegeben.

Reisch und seine Crew der Nichtregierungsorganisation Mission Lifeline hatten im Juni 2018 vor der libyschen Küste 234 Geflüchtete gerettet und mussten auf dem Mittelmeer ausharren, weil Italien und Malta ein Anlegen des Schiffes »Lifeline« ...