Es gibt auf der Welt wohl kein schöneres Glücksgefühl, als etwas längst verloren Geglaubtes wiederzufinden: Die als viel zu 80er aussortierte Jacke, die nun doch aus der Schrank-Gruft auferstehen darf, weil in Neukölln jemand entdeckt wurde, der wieder stone-washed trägt. Verliehene Bücher, die sich Freunde längst ersessen haben, aber aufgrund eines Umzugs doch zurückgeben. Fünf Euro in der Hose aus dem letzten Winter. Wenn es sich bei dem unverhofften Wiedersehen um etwas Lebendiges handelt, ist die Freude jedoch oft zwiespältig. In Brasilien entdeckte eine Familie ihre verschwundene Schildkröte Manuela im Keller des Hauses wieder. Sie hatte dort 30 Jahre zwischen alten Kartons überlebt. Alle waren überwältigt und entzückt. Bei Friedrich Merz und der CDU war die Heiterkeit dagegen gedämpft. Er hatte zehn Jahre in oberen Etagen diverser Glasbauten überlebt. Vielleicht wäre Manuela auch die bessere Kanzlerkandidatin. Menschen lieben gute Comeback-Geschichten. cod