Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände erklärte gegenüber den Zeitungen, wer weniger arbeiten möchte, könne dies bereits heute »im Rahmen umfänglicher und flexibler Teilzeitregelungen« tun. Es wirke aber »realitätsfern, wenn wir in Deutschland über Arbeitszeitverkürzungen per Gesetz nachdenken, obwohl wir einen gravierend anwachsenden Fachkräftemangel haben«. AFP/nd

Die FDP sieht generellen Reformbedarf beim Arbeitszeitgesetz , wie der fachpolitische Sprecher der Fraktion, Johannes Vogel, den Funke-Zeitungen sagte. Die bisherigen Regelungen stammten aus dem Jahr 1994. Sinnvoll sei es, sich an der entsprechenden EU-Richtlinie zu orientieren. »Die schreibt in Summe exakt dieselbe wöchentliche Arbeitszeit und Pausenzeiten vor wie das deutsche Recht, aber erlaubt eine freiere Einteilung unter der Woche.«

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch, es sei »höchste Zeit, dass endlich wieder mehr Schwung in die Debatte zur Vereinbarkeit von Arbeit und Leben« komme. »Wir müssen diskutieren, wie sich Arbeit besser an die Bedürfnisse der Menschen anpassen lässt, statt nur umgekehrt.« Die finnische Idee sei aber nicht auf jede Branche und jede Situation übertragbar.

