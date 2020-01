Wahrscheinlich mehr als 60 Millionen Todesopfer, das sei die Schreckensbilanz nach zwölf Jahren Hitlerfaschismus gewesen. »Die Deutschen konnten sich von diesem Regime nicht selbst befreien«, sagt Brandenburgs Linksfraktionschef Sebastian Walter. »Sie wurden befreit von den Alliierten der Anti-Hitler-Koalition, gestützt von Befreiungsbewegungen in den besetzten Ländern.«

Den 75. Jahrestag der Befreiung, es ist der 8. Mai 2020, will die LINKE in Brandenburg einmalig zum arbeitsfreien Feiertag erklären, so wie es das Land Berlin vorgemacht hat. Das wäre, so findet Walter, in Zeiten von zunehmendem Rechtsex...