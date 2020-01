Mit einem Sieg im letzten Testspiel gegen Österreich stimmte sich das DHB-Team mit Hendrik Pekeler (2.v.r.) auf die EM ein. Foto: imago images/Eibner Europa

Niemand wagte sich aus der Deckung, niemand machte den Fehler, den Gegner kleiner zu reden als er ist. Am Tag vor dem Auftaktspiel der Europameisterschaft hielten sich die deutschen Handballer und ihr Trainer an die Regeln. An diesem Donnerstag trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Trondheim im ersten Vorrundenspiel auf die Niederlande - was im Fußball ein Klassiker ist, bedeutet für Handballer ein Duell David gegen Goliath. Wobei der David aus den Niederlanden ohne Steinschleuder antreten muss. »Um eine Chance zu haben, müssten wir bei 120 und die Deutschen bei 70 Prozent landen«, sagte Fabian van Olphen dem. Der erfahrene Bundesligaspieler, aktuell beim TBV Lemgo unter Vertrag, wagte die Hochrechnung, wohl wissend, dass sie nicht aufgehen wird. Der 38-Jährige, einer der Heroen des holländischen Handballs, kann beim ersten EM-Match seines Landes überhaupt wegen einer Knieblessur nicht mitwirken.

Ob mit oder ohn...