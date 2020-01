Stephan Fischer über die Parlamentswahlen in Polen

Stephan Fischer zu Tusks Verzicht auf eine Kanditatur 2020 in Polen

Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Solche Forderungen machen klar, dass Biedroń, anders als die Kandidatin der Bürgerplattform, Małgorzata Kidawa-Blonska, nicht um Wähler wirbt, die sich auch für Duda entscheiden könnten, dem Favoriten für die Wahl. Schafft es Biedroń zusammen mit den Oppositionskandidaten, dass Duda in eine zweite Runde muss – dann hat er seinem Ruf als Hoffnungsträger einmal mehr nicht geschadet.

Mit Biedroń stellt die Linke einen profilierten Kandidaten auf. Der polarisiert, auf den sich die Wahlkämpfer von rechts stürzen werden. Dem allerdings damit auch viel Aufmerksamkeit zuteilwird und der bereits gezeigt hat, dass er mit der Härte der politischen Sphäre Polens umgehen kann. Der mit seinen grau gefärbten Haaren ein Kontrastprogramm zum Amtsinhaber Andrzej Duda bieten kann. Was auch seine politische Agenda angeht: Biedroń will Staat und Kirche strikter trennen, gleichgeschlechtliche Partnerschaften sollen anerkannt werden und alle Kohlebergwerke bis 2035 schließen.

Kann Robert Biedroń die Erwartungen als Hoffnungsträger der polnischen Linken erfüllen? Dafür spricht, dass Polens Linksbündnis Lewica den heute 43-Jährigen, der als erster polnischer Politiker offen homosexuell lebt, als Kandidaten für die in diesem Jahr anstehende Präsidentschaftswahl nominiert hat. Andererseits ist die Eingangsfrage nicht neu, sie stellt sich genauer bereits seit Amtsantritt der nationalkonservativen PiS im Herbst 2015, als der für polnische Verhältnisse sehr junge Bürgermeister von Słupsk ob seines Arbeits- und Führungsstils schon einer der bekanntesten und beliebtesten Politiker des Landes war. Wie lange kann man den Status als Hoffnungsträger halten?

Robert Biedron (M.) bei einem LGBT-Marsch für Gleichberechtigung am 10. August 2019 in Plock.

In Brasilien hoffen Linke, dass die Preiserhöhungen im Nahverkehr eine breite Protestbewegung auslösen

Flugkörper schlagen in Grüner Zone ein / US-Präsident kündigt neue Sanktionen gegen Iran an

Der 43-Jährige tritt als Kandidat des Linksbündnis Lewica bei den polnischen Präsidentschaftswahlen an

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!