Autark im Männerbund: Edmund-Stoiber-Fans der Burschenschaft Siegertsbrunn (2002) Foto: imago images/Plusphoto

Eigentlich könnten Männerrechtler einer fast schon leidtun. Den ganzen Tag sitzen sie, darauf lässt zumindest ihr Online-Verhalten schließen, vor dem Rechner, schreiben stilistisch unterirdische Texte gegen böse Feministinnen und den, natürlich dem Feminismus geschuldeten, Verfall der Gesellschaft - und fertigen sehr schlechte Memes an. Manchmal investieren sie ein paar Hundert Euro, um in Seminaren anderer Männerrechtler ihre von Frauen, der »Homolobby« und der »linksgrün versifften Political-Correctness-Agenda« entwendete Männlichkeit wieder zu entdecken. Und das, obwohl sie doch so wenig Geld haben, denn all ihr Vermögen haben sich angeblich nach der Scheidung von raffgierigen Ex-Ehefrauen und deren nach Unterhalt krähenden Blagen unter den Nagel gerissen. Ach, und generell, der weiße, heterosexuelle Cis-Mann hat es so richtig, richtig schwer.

Vorbei sind nämlich die Zeiten, in denen er uneingeschränkter Herrscher über die Welt...