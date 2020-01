Kulturministerin Manja Schüle (SPD) und Landeskonservator Thomas Drachenberg Foto: dpa/Soeren Stache

Für den Denkmalschutz hat das Land Brandenburg im vergangenen Jahr 37 Millionen Euro übrig gehabt. Wie Kulturministerin Manja Schüle (SPD) am Donnerstag bilanzierte, habe sich das Bild des Denkmalschutzes weg vom »Nutzungsverhinderer« hin zum »Nutzungsermöglicher« gewandelt. Angesichts des privaten Engagements für den Denkmalschutz sprach sie von einer der »größten Bürgerbewegungen im Land Brandenburg«. Infrastruktur-Staatssekretär Rainer Genilke (CDU) ergänzte, ein Euro Fördermittel ziehe im Schnitt acht Euro aus privaten Quellen nach sich.

»Wir haben eigentlich überhaupt nichts mehr, nur noch die Kirche«, sagte Andreas Winter von der Initiative zur Rettung der Kirche in Stegelitz. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert. Als er vor zwei Jahren in den Ort zog, sei der Zustand des Gebäudes so desolat gewesen, dass regelrecht Einsturzgefahr bestand. Mit einer Flugblattaktion habe die Rettungstat begonnen und heute »ist die Kuh vom Eis«, freu...