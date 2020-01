Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Auch wenn moderate Demokraten fürchten, als unpatriotisch zu erscheinen und die Resolution zwischenzeitlich aufhielten - es gibt für die Demokraten mehr zu gewinnen, wenn sie sich an die Seite der aufkeimenden neuen Antikriegsbewegung im Land stellen.

Nun will Repräsentantenhaus-Sprecherin Nancy Pelosi dem Präsidenten mit einer » War Powers Resolution « die Hände binden. Die Resolution hat Chancen, auch den Senat zu passieren, weil zwei Republikaner Zustimmung signalisiert haben.

Manche Menschen muss man schubsen, das Richtige zu tun, auch wenn sie dabei noch »schreien und um sich treten«. Das Sprichwort passt auch für die US-Demokraten. Die sind uneins, ob sie Friedenspartei sind. Die Demonstranten der über 350 am Donnerstag geplanten Antikriegsdemonstrationen in den USA wollen bei der Entscheidung helfen.

Protest gegen einen Krieg mit Iran in Los Angeles

