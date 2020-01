Wie 1997 die Frauen: Mit Torhüter Niklas Landin (h.) wollen Dänemarks Männer nach Gold bei Olympia und WM nun die EM gewinnen. Foto: imago images/Petter Arvidson

Sie sind Olympiasieger und haben vor einem Jahr den WM-Titel gewonnen - nun wollen Dänemarks Stars den kompletten Goldsatz. »In Schweden bekommen wir die einmalige Gelegenheit, auch Europameister zu werden«, sagte Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen. Der Grand Slam des Handballs, so etwas wie der Heilige Gral der Sportart, übt auf den langjährigen Bundesligacoach und seine Spieler um Welthandballer Mikkel Hansen eine magische Anziehungskraft aus. »Nur Frankreich hat das bisher geschafft, aber wir sind in Reichweite«, sagte Jacobsen vor dem EM-Start am Sonnabend gegen Island. Dabei unterschlug er seine Landsfrauen, denen das Kunststück in den 90ern gelang.

Bei den Buchmachern gilt Dänemark als Topfavorit, alles andere als der dritte EM-Titel nach 2008 und 2012 wäre eine Übe...