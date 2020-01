Hat Irans Flugabwehr eine ukrainische Boeing abgeschossen? Die Regierungen Kanadas, Großbritanniens, Australiens und der USA gehen davon aus. Die Länder sind im »Five Eyes«-Geheimdienst-Verbund vereint. So wurde das, was US-Satelliten und -Drohnen am Dienstag kurz nach dem Start der Passagiermaschine vom Teheraner Khomeini-Airport aufzeichneten, auf kurzem Weg weitergereicht. Bereits bevor der kanadische Premier Justin Trudeau am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) den Verdacht öffentlich machte, hatte US-Präsident Donald Trump angedeutet, dass da wohl jemand »einen Fehler« gemacht habe. Er meinte vermutlich die Besatzung eines »Tor«-Flugabwehrsystems, das - wie die gesamte iranische Streitmacht - in jener Nacht einen Angriff von US-Truppen erwartete. Nicht grundlos, denn kurz vor dem Crash der Zivilmaschine hatte Iran Raketen auf einen US-Stützpunkt in Irak abgefeuert. Als Rache dafür, dass die USA Teherans »Heldengeneral« Soleimani »vom ...