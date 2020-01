Die Schnauze voll: Viele Iraker fordern derzeit ein Ende ausländischer Einflussnahme auf ihr Land. Foto: dpa/Ameer Al Mohammedaw

Am 1. Oktober 2019 begann sie, wie fast alle Protestbewegungen in der arabischen Welt, mit der Forderung nach einem besseren Leben. Hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, schwache staatliche Infrastruktur und die Tatsache, dass sozialer Aufstieg nur durch Partizipation im korrupten Staatswesen erlangt werden kann, sowie die scheinbar nie endenden Fehden zwischen konkurrierenden Stämmen, Ethnien und Konfessionen, trieben Hunderttausende Iraker auf die Straße. Die Forderungen der Demonstranten wurden von einer bislang nicht offen zu Schau getragenen Wut begleitet; Wut gegen jene, die für die eigene missliche Lage verantwortlich sein sollen: die eigene Regierung - für viele nichts weiter als ein korrupter Spielball Irans und der USA.

Die Situation eskalierte rasant. Das Aktivistenehepaar Hussain und Sara Almadani wurde bereits am 2. Oktober in ihrem Haus in der südirakischen Stadt Basra von Unbekannten ermordet. Am dritten Tag der Protest...