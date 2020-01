Foto: Dieses Herz aus Kamelen ist wohl nur eine zufällige Formation der Wüstentiere, die hier auf dem »King Abdulaziz Camel Festival« in Saudi-Arabien von potenziellen Käufern und Geländewagen umzingelt sind. Auf dem Festival, benannt nach dem Begründer des Königreichs, der dieses wohl einst mithilfe von 40 Kamelreitern eroberte, werden die Tiere nicht nur verkauft, sie treten auch in Schönheitswettbewerben und Rennen gegeneinander an. Das Event etwa 160 Kilometer östlich von Riad ist ein Tourismusmagnet; und es ist eine Menge Geld im Spiel. Ob man einigen Tieren wieder, wie 2018, mit Botox zu »besonderer Schönheit« verholfen hat, ist bislang nicht bekannt. Dieses Jahr werden in Saudi-Arabien auch die Rallye Dakar und der Saudi-Cup, das weltweit höchstdotierte Pferderennen, ausgetragen; eine neue Sportstadt ist geplant. Man munkelt, das Königreich wolle damit sein - eher herzloses - Image aufpolieren. uwa Foto: AFP/Faisal Al-Nasser