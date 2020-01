Demonstranten halten Schilder mit der Aufschrift "No War" (kein Krieg) in der Nähe eines Freeways gegen den gezielten Angriff der USA auf den Iran. Foto: dpa/Cindy Yamanaka

Im Ortskern von Maplewood, einem wohlhabenden Ort im Bundesstaat New Jersey, stehen gut 40 Menschen im Kreis. Auf selbst gemalten Schildern und Plakaten steht »No war with Iran«, »No Blood for Oil« und auch »Make Love, Not War«.

Das Durchschnittsalter beträgt 60, vielleicht auch darüber. Paul Surovell von der örtlichen Friedensgruppe »South Mountain Peace Action« gibt über einen kleinen Lautsprecher den Stand der Dinge durch: Das US-Repräsentantenhaus hat soeben die Trumps Militärbefugnisse im Konflikt mit dem Iran per Resolution begrenzt – symbolisch, denn sie ist für Trump nicht bindend. »Die Demokraten müssen von uns hören, wir müssen immer wieder Druck auf sie ausüben«, sagt Surovell unter dem Applaus der Anwesenden. Angereist sind manche aus bis zu 20 Kilometern Entfernung.

An Hunderten von Orten finden ähnliche Versammlungen statt. Aufgerufen dazu haben US-weit vernetzte progressive Gruppierungen, etwa Moveon, Indivisible oder Greenpeace. Unterstützt werden sie, wie in Maplewood, von den Restbeständen der US-Friedensbewegung. Geplant waren sie als »Notfallversammlungen« zu Kriegsbeginn. Aber tags davor hatte Trump einem heißen Krieg vorläufig eine Absage erteilt.

Schon am Wochenende waren in 80 Städten zu »No War on Iran«-Demos Tausende erschienen, darunter viele Jüngere, die zum ersten Mal demonstrierten. An ein paar Orten kam es dabei zu Aktionen des zivilem Ungehorsams, etwa Strassenblockaden, und zu Versuchen, direkt vor Armeerekrutierungsstellen Soldaten »umzudrehen« – allerdings mit mäßigem Erfolg.

Von einer neuen Bewegung kann dennoch keine Rede sein. Die meisten regionalen und nationalen Gruppierungen aus der Zeit des ersten Golfkriegs und des Irakkriegs, allen voran der Dachverband United for Peace and Justice, führen seit Jahren nur noch ein Webseitendasein ohne aktive Mitglieder. Regionale Gruppen haben sich seit Jahren nicht mehr getroffen.

Die Bewegung gegen den Irakkrieg, der im März 2003 begonnen hatte, war trotz spektakulärer Erfolge wie Hundertausenden bei Kundgebungen, nicht schlagkräftig genug, um den Krieg zu verhindern. Mit der Wahl von Barack Obama zum Präsidenten verstummte sie. Um die Kriegsmaschinerie zu stoppen oder sie zumindest zu verlangsamen, hätte es einer politischen Organisationsform bedurft. Aber eine Alternative zur Demokratischen Partei existierte nicht. Unter Obama wurde der größte Teil der US-Bodentruppen aus dem Irak abgezogen, während er das Ende des Afghanistankriegs versprach. Seine Militärstrategie lief auf Einsätze von Sondereinheiten und Drohnen hinaus.

Dennoch ist laut Umfragen Mehrheit der Amerikaner kriegsmüde und der »ewigen Kriege« überdrüssig. Laut einer Erhebung des Pew Research Center vom Sommer letzten Jahres halten 64 Prozent der Irakkriegsteilnehmer das Unternehmen, Kosten gegen Nutzen aufgerechnet, für sinnlos. Fast deckungsgleich ist die Auffassung der Gesamtöffentlichkeit. Zwei Drittel sind der Überzeugung, der krieg habe sich nicht gelohnt.

Aktuell hält eine Bevölkerungsmehrheit auch nichts von einem kostspieligen Iran-Krieg. Im Leib- und Magenblatt der außenpolitischen Eliten »Foreign Policy« hieß es letzte Woche, eine Mehrzahl der Amerikaner sei der Meinung, ein Irankrieg sei nicht in amerikanischem Interesse. Ein Fünftel sei dafür, aber drei Viertel dagegen. Selbst die Republikaner sähen keinen triftigen Grund. Nur 34 Prozent würden einen Krieg befürworten.

Mitten im Wahlkampf und um ein Haar an einem heißen Krieg vorbei stellen sich den US-Kriegsgegnern und dabei vor allem den Jüngeren, viele unbeantwortete Fragen – vom Umgang mit den Überresten und den Erfahrungen althergebrachter Friedensgruppierungen über neue Aktions- und Organisationsformen bis hin zum leidigen Problem »mit, gegen oder innerhalb der Demokratischen Partei«. Die Debatte dazu hat gerade erst begonnen.