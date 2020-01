Sind Sie eher digital oder analog unterwegs?« - »Was ist Ihre Lieblings-App?« - »Haben Sie schon mal Angela Merkel getroffen?« Bijan Kaffenberger, schwarzer Rollkragenpullover, graue Anzughose, dunkle Brille, schiebt seine Hände unter die Oberschenkel und schaukelt seinen Oberkörper vor und zurück.

Seit einem Jahr ist der 30-jährige Ökonom Landtagsabgeordneter der SPD in Hessen und Sprecher für Digitalisierung. Mit 28,3 Prozent der Stimmen gewann er das Direktmandat im Wahlkreis Darmstadt-Dieburg, das er der CDU abluchste. Die SPD selbst erzielte 19,8 Prozent der Zweitstimmen - wodurch sie wieder in der Opposition landete.

Jetzt sitzt Kaffenberger in einem Stuhlkreis mit rund 40 Schüler*innen der Gutenbergschule in Darmstadt-Eberstadt und beantwortet Fragen zu seiner Person und zu seiner Arbeit. Er sei eigentlich digital unterwegs, antwortet er, »soweit es denn geht«. »Wenn ich eine Einladung zu einer Weihnachtsfeier per Post...