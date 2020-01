Die Menschheit hat das Frönen des Künstlichen zur Kunst erhoben. Anders ließe sich Kunstschnee auch nicht rechtfertigen. Weil es echten Schnee nicht mehr oft gibt, zumindest nicht dort, wo man fernsehgerecht Skifahren kann, wird der herangeschafft. Von weit weg. Per Lkw. Nicht nur einem. Trotzdem schafft man es, sich einzureden, dass das noch irgendwie umweltfreundlich ist - weil die Tannenzweige für die Streckenmarkierung recycelte Weihnachtsmarktdekorationselemente sind. Nun, in fünf Jahren werden Weihnachtsmärkte keine Orte mehr sein, auf denen Tannen gedeihen, eher Palmen. Aber dann wird der Schnee von noch weiter her, nun, eingeflogen. Per Flugzeug. Nicht nur einem. Auch das wird umweltfreundlich sein - weil die Palmenblätter zur Streckenmarkierung vom Weihnachtsstrand kommen. Per Lkw. Und nur einem! Die Kunst, dabei nicht durchzudrehen, hat die Menschheit perfektioniert, sie läuft dem Wahnsinn einfach davon. Auf Skiern. Nicht nur einem. stf