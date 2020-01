Geräte zur Windmessung im Wettermuseum Lindenberg Foto: nd/Ulli Winkler

Das Wettermuseum in Lindenberg (Oder-Spree) bietet ab Februar für Schulklassen Projekttage zu verschieden Themen wie Regen, Sonne und Klimawandel an. Termine können ab sofort gebucht werden, teilte das Museum am Montag mit. Der Beitrag pro Kind betrage sechs Euro, der Eintritt ist inbegriffen.

Die Projekttage orientieren sich am Konzept der Lernwerkstatt. Die Kinder können sehr frei experimentieren und spielerisch die wissenschaftliche Arbeitsweise kennenlernen. »Unser Museum soll Spaß machen«, erklärt Mitarbeiterin Gabriele Weitzel. »Spaß haben Kinder vor allem, wenn sie ihrem eigenen Forscherdrang folgend die faszinierende Welt des Wetters entdecken können.« Am 23. Januar veranstaltet das Wettermuseum v...