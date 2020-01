Angesichts des Konflikts zwischen den USA und dem Iran fühlt sich die seit Langem in New York lebende iranische Künstlerin und Filmemacherin Shirin Neshat dort nicht mehr willkommen. »Ich habe oft gesagt, dass ich mich in diesem Land noch nie als Fremde empfunden habe. Das hat sich geändert. Jetzt habe ich zum ersten Mal Angst vor der Zukunft«, sagte sie in einem Interview dem »Spiegel«. Sie lebe im Exil und könne nicht in den Iran zurück. »Früher haben meine Freunde und ich Wit...