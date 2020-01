Bürgerrechtler (links Rolf Henrich vom Neuen Forum) in der besetzten Stasi-Zentrale. Foto: imago images/Werner Schulze

Am 15. Januar 1990 wurde das Hauptquartier des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR in Berlin von Zehntausenden DDR-Bürgern vor laufenden Fernsehkameras »gestürmt«. Welche Rolle kommt dieser Aktion im Verlauf des Umbruchs in der DDR Ihrer Meinung nach zu?

Die Herbstrevolution in der DDR und die Begehung eines Fleckens in Berlin-Lichtenberg am 15. Januar 1990 gab es nicht im luftleeren Raum; sie entstanden in einer politischen, gesellschaftlichen und auch ökonomischen Konstellation eines geteilten Landes. Dazu gehört vieles, aber vor allem: Der »Sozialismus in den Farben der DDR« glänzte wesentlich nur als Farbtupfer auf dem geopolitischen Schachbrett der Sowjetunion.

Der politische Bruder der KPdSU, die SED, war zwar die Korsettstange in der DDR, aber die Gruppe der sowjetischen Streitkräfte und der sowjetische Diplomatenapparat der Sicherheitsgarant und Dirigent in unruhigen Zeiten. Das galt bis zu dem Zeitpunkt, als die Vi...