Das Bauprojekt »Gemeinschaftswohnen im Wedding« Foto: Markus Löffelhardt

«Bei der Umnutzung Tegels wird Holzbau eine ganz große Rolle spielen», kündigt Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) an. Sie meint das geplante Schumacher-Quartier, den geplanten Bau von rund 5000 Wohnungen auf einem Teil des Airports, der am 8. November 2020 für den Passagierverkehr schließen soll. Das von der Senatorin am Montagabend anlässlich der Finissage der Ausstellung zum Berliner Holzbaupreis 2019 verkündete Vorhaben wäre das mit Abstand größte Bauprojekt mit dem nachwachsenden Rohstoff in Deutschland.

Allein schon die ökologischen Vorteile sprechen für die Verwendung von Holz. Bis zu 48 Prozent Kohlenstoffdioxid können beim Bau von Mehrfamilienhäusern durch den Ersatz herkömmlicher Baustoffe eingespart werden, ergibt eine Studie der Ruhr-Universität Bochum. Jeder Kubikmeter Holz bindet etwa eine Tonne CO2.

Ein weiterer Vorteil ist der schnelle Bau. «Wir waren begeistert», sagt Richard Schmitz, Vorstand...