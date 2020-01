Gegen den anhaltenden rechten Terror in Neukölln gehen Antifaschisten spazieren

Unser täglicher Newsletter nd-Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion - und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Was es gibt, sind stattdessen zahlreiche behördeninterne Ungereimtheiten, die den Eindruck erwecken, die Behörden gehen im Fall der Neuköllner Terrorserie dilettantisch und stümperhaft vor. Bei aller Skepsis gegenüber einem auf die Vergangenheit ausgerichteten Untersuchungsausschuss braucht es endlich neue Ansätze, um den rechten Terror ein Ende zu bereiten.

Dass einer der Beschuldigten auf einer Festplatte die Namen von Antifaschistinnen und Antifaschisten sammelt, überrascht angesichts des gezielten Vorgehens wenig. Spätestens seit 2011 war zu beobachten, dass nicht nur Listen angelegt werden, sondern auch Angriffe erfolgen. Die Täter orientierten sich dabei schon früher an Aufzählungen aus dem Umfeld des sogenannten Nationalen Widerstands Berlins, der solche »Feindeslisten« im Internet publiziert hatte. Zu dieser Gruppe wurde auch der Beschuldigte gezählt. Auch Auflistungen von jüdischen Einrichtungen und Synagogen in Berlin fanden sich im Netz. Die Listen zeigen: Die Gefahr durch diese Neonazis ist real, sie ist organisiert und sehr ernst zu nehmen.

Es ist ein Skandal, dass eine Gruppe von Neonazis aus Neukölln und Umgebung Antifaschistinnen und Antifaschisten seit Jahren ungestört terrorisieren kann. Dabei blieb es nicht bei Bedrohungen, Einschüchterungen und Propaganda . Häufig wird auch gewalttätig vorgegangen. Das ging bis zu Brandanschlägen und dem gewaltsamen Eindringen in Privatwohnungen. Der Terror setzte sich auch 2019 fort.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von Rechten bedroht. Nicht Jeder in den Sendeanstalten hält diesem Hass Stand.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!