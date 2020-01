Der Landesvorsitzende der Berliner AfD, Georg Pazderski, hat überraschend angekündigt, beim nächsten Parteitag nicht mehr für ein Vorstandsamt zu kandidieren. Fraktionsvorsitzender im Berliner Abgeordnetenhaus will der 68-jährige AfD-Politiker und frühere Bundeswehr-Offizier dagegen zunächst bleiben. »Es ist kein Abschied aus der Politik«, sagte er am Dienstag vor Journalisten in Berlin. »Ich behalte mir vor, für den Bundestag oder das Abgeordnetenhaus zu kandidieren.« Wofür er 2021 antrete, habe er noch nicht entschieden. Er könne sich aber gut vorstellen, sich künftig mehr in der Außen- und Sicher...