Es gackern die Hühner, es krähet der Hahn ... Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Das Landgericht Koblenz (Az. 6 S 21/19) sagte in einem Berufungsverfahren ja, wenn die Tierhaltung auf dem konkreten Grundstück ortsüblich ist. Es bestätigte damit ein vorheriges Urteil des Amtsgerichts Diez. Das teilte das Landgericht am 10. Dezember 2019 mit; seine Entscheidung war bereits am 19. November gefallen.

In dem konkreten Fall ging es um einen Streit in einem 250-Seelen-Do...