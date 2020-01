Kämpfer der Nationalen Einheitsregierung am 12. Januar auf einem Dach an der Frontlinie südlich der libyschen Hauptstadt Tripolis Foto: AFP/Mahmud Turkia

Fayyez As-Sarradsch, Premierminister der in Tripolis ansässigen Nationalen Einheitsregierung, hatte das Abkommen bereits unterschrieben. Doch General Khalifa Haftar entschied sich nach erbetener Bedenkzeit gegen den Abschluss. Er reiste kurz danach aus der russischen Hauptstadt ab.

Wie es nun im libyschen Bürgerkrieg weitergeht, ist unklar. Die Friedensverhandlungen stehen damit vor dem Aus. Die Anführer beider Kriegsparteien waren am Sonntag nach Moskau gereist, um über eine Friedensvereinbarung zu verhandeln. Da die Nationale Einheitsregierung direkte Gespräche mit Haftars Seite ablehnt, wurde via türkischer und russischer Vermittler miteinander verhandelt. Zuvor war eine Waffenruhe vereinbart worden, die jedoch nur teilweise anhielt. Vereinzelt wurden auch am Dienstag Kämpfe um die Hauptstadt Tripolis vermeldet.

Mit dem Abkommen sollten die seit neun Monaten andauernden Kämpfe um Tripolis zwischen den Truppen der Einheitsr...