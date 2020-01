Auf dem 4600 Quadratmeter großen Grundstück in Wildau (Dahme-Spreewald) liegen Altlasten, und es liegt nicht gerade idyllisch zwischen einer Bahnstrecke und einer Landstraße. Trotzdem glauben Sachverständige, dass dafür eventuell ein Preis von mehr als zwei Millionen Euro erzielt werden könnte, berichtete der Fernsehsender rbb am Montagabend. Schließlich verfügt Wildau über eine S-Bahnanbindung nach Berlin, und in der Hauptstadt herrscht Wohnungsnot. Deswegen sind Wohnungen inzwischen auch in Wildau Mangelware. Der rbb interviewte dazu den Immobilienmakler Martin Baer, der verriet, dass jedes Angebot, das er hereinbekomme, innerhalb von zwei Wochen reserviert und dann schnell verkauft sei.

Längst verkauft sein sollte angeblich auch das eingangs genannte, 4600 Quadratmeter große Grundstück. Noch gehört es der städtischen Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH (WiWO), zu deren Bestand rund 1900 Wohnungen gehören. Ein österreichischer Invest...