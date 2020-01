Die Freien Wähler wollen Mieter in Brennpunkten des Wohnungsmarktes besser schützen. Landtagsfraktionschef Pèter Vida legte am Dienstag den Antrag vor, die Frist deutlich zu verlängern, innerhalb der ein Vermieter auf Eigenbedarf klagen und Mieter so aus der Wohnung hinausbefördern könne - nur um sie schließlich als Eigentumswohnung veräußern zu können. Die Frist zur Umwandlung einer Mietswohnung in eine Eigentumswohnung solle von drei auf zehn Jahren erhöht werden, forderte Vida. Dieses Mittel solle überall dort in Anschlag gebracht werden, wo eine angespannte Wohnungssituation herrscht. Vida zufolge gibt es in Brandenburg vor allem im Berliner Umland derzeit 30 Städte und Gemeinden, in denen die Versorgung mit bezahlbaren Wo...