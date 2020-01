Unser täglicher Newsletter nd-Kompakt bringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der Redaktion - und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Wenn die Bahn nun 24 Milliarden Euro Eigenmittel aufbringen muss, dürfte dies den Renditedruck auf das Unternehmen noch steigern - dessen Dividendenzahlungen an den Bund sind fest eingeplant. Das vom Verkehrsminister versprochene »glänzende Bahnzeitalter« dürfte weiter auf sich warten lassen.

Wer jetzt Engpässe beheben sowie massenhaft Güter und Personen auf die Schiene bringen will, darf nicht vergessen: In 26 Jahren »Bahnreform« wurden Tausende Kilometer Strecke stillgelegt sowie Weichen und Überholgleise entfernt. Erfahrene Fachkräfte, die man für die Sanierung dringend bräuchte, wurden frühpensioniert. Mit unsinnigen Megaprojekten wie Stuttgart 21 werden weitere Milliarden zulasten der Flächenbahn vergraben.

