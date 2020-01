Manchmal bin ich kurz davor, die Figuren einer Netflix-Serie anzuschreien: «Redet doch mal miteinander! Frag doch einfach mal, was los ist!» Aber das Wörtchen «warum - oder von mir aus auch »wozu« - hört man in der Vampirserie, die ich gerade schaue, eher selten. Dabei würde es den Charakteren so einige Konflikte ersparen, würden sie ihr Gegenüber einfach mal bitten: »Hey, bevor du gleich wieder wegrennst, erklär mir doch mal gerade, warum du sagst, was du sagst, oder welchen Zweck du mit deiner geplanten Aktion verfolgst.« Aber was wünsche ich mir da. Ganze Stränge würden wegfallen, wenn die eine oder andere Person mal nach dem Sinn einer Aktion fragen würde. Ganze Szenen müssten gestrichen werden, weil die Antwort dazu führen würde, dass bei vernünftigem Nachdenken darüber die Handlung ganz anders weitergehen würde. Aber das wäre doch schade. Denn wenn sie nicht so trashig wäre, würde ich die Serie schließlich gar nicht sehen wollen. jot