Honduras, Puerto Barrio: Migranten gehen am 15. Januar entlang einer Autobahn. Sie wollen in die USA. Foto: dpa/APDelmer Martinez

Corino. Nach der Formierung eines neuen Flüchtlingsmarsches aus Honduras in Richtung USA haben Hunderte Menschen gewaltsam die Grenze zu Guatemala überquert. Rund 400 Menschen, darunter Familien, versammelten sich am Mittwoch (Ortszeit) zunächst nahe der Grenzstadt Corinto. Anschließend verweigerten sie eine Registrierung an der Grenze und stürmten an der Polizei vorbei über die Grenzlinie. Dabei durchbrachen sie Polizeiabsperrungen.

Andere Migranten, die später in kleinen Gruppen dort eintrafen, wurden an der Grenze vorübergehend gestoppt. Die Grenzpolizei ließ schließlich einige von ihnen passieren. Familien mit kleinen Kindern wurde der Grenzübertritt jedoch verwehrt. Hunderte Menschen bildeten später eine Gruppe und marschierten hinter einer blau-weißen Honduras-Flagge in Richtung Norden.

Am Dienstag hatten sich nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten rund tausend Menschen in der Stadt San Pedro Sula versammelt, um in Richtung der USA aufzubrechen. AFP/nd