Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Laura Sophie hat 2,2 Millionen Follower und über 300 Millionen Likes. Nicht auf Facebook, Instagram oder Twitter, sondern bei TikTok. Bekannt wurde die 18-Jährige, weil sie dort kürzlich in einem »Erklärvideo« sagte, der Dritte Weltkrieg werde »vielleicht ausbrechen«. Weil die USA und der Iran in einen Krieg schlitterten und die USA von ihren NATO-Partnern unterstützt werde. Zack: Krieg. Während sich die Anti-TikToks der Generation X immer noch verwundert die Augen reiben ob dieser eher apolitischen Analyse, veröffentlichte das Internationale Rote Kreuz die Ergebnisse einer Studie: Knapp 50 Prozent der Millennials, zu denen auch Laura Sophie gehört, befürchten tatsächlich, dass es noch zu ihren Lebzeiten einen Dritten Weltkrieg geben wird. Wer sich jetzt fragt, ob Laura Sophie Huhn oder Ei war: Für die Studie wurden insgesamt 16 000 junge Erwachsene aus 16 Ländern von Afghanistan bis Frankreich befragt - und das bestimmt nicht innerhalb einer Woche. jot

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!