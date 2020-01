Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Das Lastenrad-Projekt wird aus Mitteln des Berliner Energie- und Klimaschutzprogramms »BEK 2030« der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz unterstützt, teilte eine Sprecherin von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) mit. Zusätzlich habe die Senatsverwaltung im November berlinweit Vorgaben für Lastenradparkplätze vorgelegt. Seitdem können die Bezirke in allen Straßen bis Tempo 30 Autoparkplätze in Lastenrad-Stellplätze umwandeln.

2018 startete der ADFC Berlin das ehrenamtliche Projekt »Freie Lastenräder« (»fLotte«), bei dem Bürger Lastenräder zum Verleih bereitstellen können. Mittlerweile beteiligen sich sechs Bezirke mit jeweils zehn eigenen Fahrrädern an dem Projekt. Bis zum Frühjahr 2020 soll sich die Flotte aus privaten und von den Bezirken finanzierten Rädern auf 120 erhöhen, sagte Sprecher Thomas Büermann. »Wenn sich die Entwicklung des letzten Jahres fortsetzt, werden bis Ende 2020 etwa 15 000 Menschen bei der fLotte registriert sein.« Aktuell seien etwa 9500 Teilnehmer angemeldet.

Die Berliner Initiative »Deutsche Wohnen & Co enteignen« holt neuen Schwung.

Der Senat und der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg stellten am Freitag die Ergebnisse des Dialogverfahrens vor

