NRW-Innenministerium verharmlost in einem Bericht die gewalttätige Neonaziorganisation »Combat 18«

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Kamp-Lintfort. Die Ermittlungen gegen den Bürgermeister von Kamp-Lintfort in Nordrhein-Westfalen, Christoph Landscheidt (SPD) , wegen Wahlfälschung und Sachbeschädigung sind eingestellt. Für beide Vorwürfe lägen keine Anhaltspunkte vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kleve. Der Bürgermeister hatte vor der Europawahl Wahlplakate der rechtsextremen Partei »Die Rechte« abhängen lassen, weil er sie als volksverhetzend eingestuft hatte. Daraufhin war er angezeigt worden. Zuvor hatte der »Tagesspiegel« über die Einstellung berichtet.

Vertreter von 13 Ländern suchen beim Libyen-Gipfel in Berlin nach einer Lösung des Konflikts

»Massensterben im zentralen Mittelmeer« laut Hilfsorganisation kein Thema / Konferenz sagt Waffenembargo und Ende ausländischer Einmischung in Libyen zu

16 Kommunen in NRW sind Teil des Bündnisses »Sichere Häfen« / LINKE und Stadt Köln haben ihre Position bekräftigt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!