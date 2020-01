Berlin. Nach der Vergabe des Auftrags für neue Marineschiffe an ein niederländisches Konsortium ficht eine Werftengruppe aus Kiel die Entscheidung der Bundeswehr juristisch an. Das Unternehmen mache von den im Vergaberecht vorgesehenen Möglichkeiten Gebrauch und habe deshalb die fragliche Vergabeentscheidung gerügt, teilte ein Sprecher des Unternehmens German Naval Yards Kiel am Montag mit.

»Wir haben erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Entscheidung«, erklärte der Sprecher. German Naval Yards werde »alle juristischen Möglichkeiten, die uns zur Ver...