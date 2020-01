Demonstranten benutzen in Beirut Blumenkübel als Wurfgeschoss gegen die Sicherheitskräfte. Foto: AFP/Anwar Amro

»Die Regierung befindet sich im Koma!«, schimpften Protestierende in Beirut am vergangenen Wochenende. Sie spielen damit auf die stockende Krisenbewältigung an. Die Abstimmung des Parlaments über den Haushaltsentwurf 2020 könnte sich weiter verzögern, verkündete Parlamentssprecher Nabih Berri. Ohne Budget kann aber kein Land regiert werden.

Die US-amerikanische Botschaft ließ verlauten, dass »sich die libanesischen Führer zu Reformen verpflichten müssen, um den Forderungen des libanesischen Volkes nach einem Ende der endemischen Korruption, einer besseren Regierungsführung und wirtschaftlichen Möglichkeiten nachzukommen.« Ohne die Bildung einer solchen Regierung werde es keine zukünftige internationale Hilfe für Libanon geben. »In diesem Punkt besteht ein starker internationaler Konsens.«

Es wird immer deutlicher, dass die politische Krise mit einer massiven Finanzkrise einhergeht. Beide zusammen lähmen das Land. Als eine der...