Raed Saleh (SPD, 2.v.l.) nimmt die Unterschriften der Initiative »Kiezmarkthalle« entgegen. Foto: nd/Ulli Winkler

Der Konflikt um die Markthalle Neun in Kreuzberg reißt nicht ab. Am Montag hat die Initiative »Kiezmarkthalle« 5 290 Unterschriften an den SPD-Fraktionsvorsitzenden im Berliner Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, übergeben. Fünf Forderungen hat die Initiative aufgestellt: Verbleib des Aldi in der Markthalle oder Einzug eines Discounters mit vergleichbarem Sortiment und Preisniveau, ein tägliches kleinteiliges Marktangebot, der Stopp von exklusiven und kostenpflichtigen Events in der Markthalle und eine Reduktion der »vielfältigen Belastung« der Anwohner*innen durch kommerzielle Veranstaltungen. Und sollten die Betreiber der Markthalle diese Forderungen nicht umsetzen, so soll der Betrieb nach Willen der Initiative in Zukunft entweder durch einen gemeinwohlorientierten oder öffentlichen Träger fortgeführt werden.

»Es geht um eine bezahlbare Nahversorgung«, sagt Elke Aubron von der Initiative »Kiezmarkthalle«. »Ich habe wenig Verständnis, wenn ...