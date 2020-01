Die »Sherpas« aus Berlin, Moskau, Paris und gewiss auch Ankara hatten offensichtlich gute Vorarbeit geleistet. So genügten nach der gründlichen Vorverständigung die wenigen Stunden an Begegnung der Staats- und Regierungschefs sowie anderer hochrangiger internationaler Vertreter, um sich grundsätzlich über das weitere Vorgehen im Krisenfall Libyen zu einigen. Die Kernbotschaft lautet: Das bestehende, aber bisher kaum respektierte Waffenembargo gegenüber den innerlibyschen Kriegsparteien soll künftig eingehalten und überwacht werden. Desgleichen soll der seit neun Jahren andauernde Konflikt nicht mehr mit Waffengewalt ausgetragen werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte auf der Abschluss-Pressekonferenz, der Konsens aller Beteiligten lasse sich in dem Satz zusammenfassen: »Es gibt keine militärische Lösung.«

Weitere konkrete Ergebnisse sind die Absprache für ein Folgetreffen der Außenminister der in Berlin beteiligten Staaten bereits...