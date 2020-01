Ozan Iyibas tritt für die CSU zur Bürgermeisterwahl in Neufahrn an. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ozan Iyibas ist der Erste, für den die CSU zwei Anläufe brauchte: ein muslimischer Bürgermeisterkandidat. Im oberbayerischen Neufahrn will Iyibas bei den Kommunalwahlen im März zum Rathauschef gewählt werden. Sein Ortsverband will das auch. Bei der Nominierungsversammlung in der vergangenen Woche erhielt der 37-Jährige 32 von 32 Stimmen. Damit gehören diese Christsozialen offensichtlich zu der knappen Hälfte der Bayern, die in einer Umfrage äußerten, dass sie kein Problem mit einem muslimischen Bürgermeister hätten.

Dass Iyibas, der in Freising geboren wurde und im nahen Neufahrn aufgewachsen ist, nun als erster mus...