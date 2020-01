Würde alle weibliche Arbeit bezahlt, würde das ziemlich teuer für den Kapitalismus werden. Denn Frauen und Mädchen leisten den Löwenanteil unbezahlter Haus- und Pflegearbeit. Weltweit sind das täglich über zwölf Milliarden Stunden, wie die Organisation Oxfam in ihrer am Montag veröffentlichten Studie »Time to Care« berechnete. Dies entspricht der Entwicklungsorganisation zufolge einem Gegenwert von mindestens elf Billionen US-Dollar pro Jahr.

Oxfam veröffentlichte die Studie anlässlich des an diesem Dienstag im schweizerischen Davos beginnenden Weltwirtschaftsforums, wo auch dieses Jahr wieder zahlreiche Wirtschaftsführer und Staatschefs wie US-Präsident Donald Trump zu Gast sein werden. Auch die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihr Kommen angekündigt.

Unterdessen verschärft die Klimakrise Oxfam zufolge die Situation von Frauen in ländlichen Gebieten armer Länder, weil etwa die...