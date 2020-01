Für Flüchtlinge vor der libyschen Küste könnte es nun noch schwerer werden, in die EU zu gelangen. Foto: dpa/Santi Palacios

Berlin. Nach der Berliner Konferenz vom Sonntag zur Schaffung von Frieden in Libyen, die bis auf AfD von allen Bundestagsparteien positiv beurteilt wurde, tagten die EU-Außenminister am Montag in Brüssel zum selben Thema - so hieß es jedenfalls. Doch scheint das Hauptaugenmerk auf der Abwehr von Flüchtlingen über die Seeroute von Libyen aus gelegen zu haben. Der spanische EU-Außenbeauftragte Josep Borell forderte »eine Wiederbelebung ihrer Militärmission« vor der Küste Libyens, der den Anti-Schleuser-...