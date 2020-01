Foto: Imago/Thomas Lebie

Wie das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum in Frankfurt (Oder) informiert, verschärfen sich ab 2020 die Ladenschlussregeln in Polen. Verbraucher können dann nur noch an sieben Sonntagen im Jahr in den polnischen Großgeschäften einkaufen.

»Ab Januar 2020 gilt in Polen ein grundsätzliches Verkaufsverbot am Sonntag«, erklärt dazu Dr. Katarzyna Guzenda vom Deutsch-Polnischen Verbraucherinformationszentrum der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB).

Eine Ausnahme bilden sieben Sonntage im Jahr, an welch...