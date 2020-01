Wer einen Angehörigen in einem Pflegeheim hat, könnte vor dem Jahreswechsel Post erhalten haben oder muss sehr wahrscheinlich in naher Zukunft damit rechnen. Viele Pflegeheime versenden in diesen Wochen Erhöhungen für das Heimentgelt.

Einige dieser Schreiben der Pflegeheime in Sachsen-Anhalt wurden im letzten Monat den Beraterinnen der Hotline Pflegerechtsberatung der Verbraucherzentrale vorgelegt. Im Durchschnitt handelte es sich um eine monatliche Erhöhung von 200 Euro. Da der Zuschuss der Pflegekasse nicht mit der Erhöhung steigt, betrifft diese dann ausschließlich den Eigenanteil des Bewohners und geht folglich zu dessen Lasten.

Oftmals nimmt der Verbraucher diese Erhöhung hin, ...