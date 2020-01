Initiative zur »Rettung des Internets« überrascht Unterschriftenliste an Justizministerin Barley

Bundesjustizministerin will Änderungen am Netzwerkdurchsetzungsgesetz vornehmen

Grünen-Politikerin will sich »auch stellvertretend für viele andere« wehren

Helfen Sie mit, unseren Journalismus auch in Zukunft möglich zu machen und noch besser zu werden! Jetzt mit wenigen Klicks beitragen!

Vor diesem Hintergrund hätten die Kommentare von sechs Nutzern einen rechtswidrigen Inhalt im Sinne einer Beleidigung gemäß Paragraf 185 Strafgesetzbuch. Die Aussagen seien nicht durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Vielmehr gehe es um einen gezielten »Angriff auf die Ehre der Antragstellerin«. Die Social Media Plattform, in diesem Falle Facebook, dürfe daher in diesen sechs Fällen die Nutzerdaten herausgeben. Auf die übrigen 16 Kommentare treffe dies indes nicht zu. epd/nd

Wie das Berliner Landgericht mitteilte, hatte die Politikerin im Beschwerdeverfahren erstmals den Ausgangspost vollständig vorgelegt. Im Zuge dessen habe die Kammer ihr in sechs Fällen Recht gegeben. Demnach war für die Verfasser der Hasskommentare erkennbar, dass ein teilweises Falschzitat zugrunde lag.

Berlin. In der juristischen Auseinandersetzung um üble Beleidigungen hat die Grünen-Politikerin Renate Künast jetzt vor Gericht einen Teilsieg errungen. Ihre Beschwerde wegen des Antrags gegen eine Social Media Plattform auf Herausgabe von Nutzerdaten war vor dem Landgericht Berlin nun doch teilweise erfolgreich, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Das betrifft insgesamt 6 von 22 geprüften Kommentaren.

In Nordrhein-Westfalen formiert sich neuer Widerstand gegen die Kohle

Wahl ist derzeit für den 5. oder 6. Februar geplant / CDU will zuvor »Rechtssicherheit« schaffen

Zusammenstöße mit Nationalgarde an Mexikos Grenze / Mehr als 3500 Honduraner Richtung USA aufgebrochen

Zahl in wenigen Monaten fast verdoppelt / 59 Deutsche in türkischer Haft

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!