Brüssel. Österreich hat massive Kritik am Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zur Einführung einer europäischen Steuer auf Aktiengeschäfte geübt. Der Plan sei »nicht akzeptabel«, sagte Finanzminister Gernot Blümel am Dienstag in Brüssel. »Er bestraft (...) die kleinen und mittleren Anleger« und nicht Spekulanten an der Börse. Blümel forderte von Scholz einen »neuen Vorschlag«. Sonst werde Österreich aus dem Vorhaben aussteigen. Österreich wolle eine »gemeinsame, breit angelegte Finanztransaktionssteuer«, sagte Blümel.

