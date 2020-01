»Knofo« Kröcher Bild: K. Gürke/Abwärts

In der DDR war Klaus Wolfram ein linker Bürgerrechtler; in der neuen Ausgabe des Ostberliner Intellektuellenmagazins »Abwärts« stellt er fest, dass die BRD die DDR auch 30 Jahre nach deren Auflösung und Übernahme immer noch nicht begriffen habe: »Die Bundesrepublik spinnt ihr altes Selbstgespräch über Ostdeutschland fort und fort - doch inzwischen hört niemand mehr zu.« 1989/90 sei ein »Wunderjahr« gewesen, voller politischer Energie und Formen der Selbstermächtigung, was dann von der ost- wie westdeutschen CDU abgewürgt worden sei: »Alle Selbstverständigung, die sich eine ganze Bevölkerung gerade eben erobert hatte, verwandelte sich in Entmündigung und Belehrung (...) Die politische Debatte war wieder auf die Eb...