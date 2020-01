Weißwein muss dabei sein: August Diehl und Judith Engel befeuern das Desaster. Foto: BE/Bernd Uhlig

Es wird ein furchtbarer Abend. Man ahnt es, obwohl es harmlos beginnt. Da ist es, ein Paar der Mittelklasse in der Pariser Wohnung, er Astrophysiker, sie Rechtsanwältin. Die Sofaecke in grauem Leder, Beistelltischlein ebenfalls in Grau, kaltes Licht aus der Stehlampe, während sie im blauen Schlafanzug noch ein paar Akten wälzt und er, im gemütlichen Casual-Look (sandfarben bis ocker, sehr erdverbunden allemal) noch in einem Büchlein blättert, das aus der achten Reihe verdächtig nach Suhrkamp-Taschenbuch ausschaut, aber das mag auch täuschen.

Im Hintergrund tönt das Gör, »kwähkwäh«, einer muss also los, die abendliche Ruhe im Kleinfamilienidyll wiederherstellen. Constanze Becker gibt die strenge Sonja (was ihr wunderbar gelingt), nein, kein Keks nach dem Zähneputzen. Henri hingegen ist der liebe Papa, der das Kind nutzt, um zugleich der kalten Gattin eins auszuwischen, in all seiner Schluffigkeit ansprechend verkörpert von Nico Holonics...